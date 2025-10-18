Petro anuncia que recibió a colombiano capturado por EE.UU en narcosubmarino y será procesado

–Desde Montería, Córdoba, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso del colombiano que sobrevivió junto con un ecuatoriano en el ataque de Estados Unidos contra un submarino en aguas del Caribe Sur, cerca a territorio venezolano

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino; nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes», escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X minutos después de liderar el acto de apertura de la Universidad del Sur, Centro Integrado de Servicios, en la capital del departamento de Córdoba.

En su mensaje el jefe de Estado adjuntó una noticia de última hora de The New York Times, en la que este medio –citando a personas con conocimiento del asunto– informó que “la administración Trump decidió repatriar a dos sobrevivientes de un ataque mortal estadounidense contra presuntos narcotraficantes en el mar Caribe, en lugar de procesarlos o mantenerlos en detención militar».