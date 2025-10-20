Así está la movilidad en la Vía al Llano Bogotá-Villavicencio hoy lunes 20 de octubre

Hoy lunes 20 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del kílómetro 18 será ‘Tipo Semáforo’. ¡Conoce detalles y planifica recorridos!

Medida de paso ‘Tipo Semáforo’ en la Vía al Llano o Vía Bogotá-Villavicencio

La medida de paso ‘Tipo Semáforo’ kílómetro 18 busca permitir la movilización de 400 vehículos sentido Villavicencio-Bogotá y 300 vehículos sentido Bogotá-Villavicencio, sin embargo, la priorización de paso será dinámica dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación.

La actividad no cuenta con horarios predefinidos.

La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.

El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy lunes 20 de octubre

Corte 9:20 a. m.

Novedades en la vía por trabajos de mantenimiento: Paso alterno en el kilómetro 26+820. Reducción de carril en el kilómetro 39+600 Oro Perdido. Paso bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa Grande. Paso a un carril por el kilómetro 69+350. Esté atento.

Corte 8:13 a. m.

Estado de la vía con movilidad tipo semáforo: Paso por la variante kilómetro 18+300- kilómetro 19+200 en sentido Bogotá-Villavicencio con fila hasta el kilómetro 17+000. Fila en sentido Villavicencio-Bogotá hasta el kilómetro 19+200.Recomendamos tomar rutas alternas: Transversal del Sisga y Transversal de Cusiana.

Corte 6:33 a. m.

Variante del kilómetro 18+000 con movilidad tipo semáforo con paso Villavicencio-Bogotá con fila kilómetro 20+000, Bogotá-Villavicencio la en el kilómetro 18+500. Cierre carril derecho kilómetro 35+500 – kilómetro 41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada, paso a un carril kilómetro 69+350. Flujo vehícular moderado. Tiempo seco.

Corte 5:56 a. m.

Variante del k18+000 con movilidad tipo semáforo con paso Bogotá-Villavicencio. Cierre carril derecho kilómetro 35+500 – kilómetro 41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada, paso a un carril kilómetro 69+350. Flujo vehícular moderado. Tiempo seco. Conduzca con precaución y evite siniestros.

Corte 5:30 a. m.

Variante del k18+000 con movilidad tipo semáforo con paso Bogotá-Villavicencio con fila en el kilómetro 20+400 y Bogotá-Villavicencio kilómetro 18+000. Cierre carril derecho kilómetro 35+500 – k41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada, paso a un carril k69+350. Flujo vehícular moderado. Tiempo seco.

Corte 5:08 a. m.

Variante del k18+000 con movilidad tipo semáforo con paso Bogotá-Villavicencio. Cierre carril derecho kilómetro 35+500 – kilómetro 41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada, paso a un carril kilómetro 69+350. Flujo vehícular moderado. Lluvias en algunos sectores. Conduzca con precaución.