¿No pudo asistir a la Mefaferia de Empleo en Corferias? Desde este lunes 20 de octubre visite estos puntos y accede a vacantes disponibles

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Si te perdiste la Megaferia de Empleo en Corferias en la que se ofertaron más de 15.000 empleos, aún puedes aplicar a las vacantes que están disponibles y a otras oportunidades para conectar con el mundo laboral en Bogotá. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá habilitó siete puntos en los que puedes acceder a empleo digno ofertado por empresas aliadas. ¡Asiste con tu hoja de vida desde este lunes 20 de octubre de 2025 y encuentra tu trabajo soñado!

La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y conecta a los bogotanos y bogotanas que buscan oportunidades laborales con ofertas reales y empleo digno.

Si eres una de las personas que no pudo asistir a la Megaferia de Empleo realizada el viernes 17 de octubre en Corferias, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) tienen dispuestos siete puntos en los que puedes acceder a las vacantes que aún están disponibles y a otras ofertas de empleo.

Si eres joven, profesional, técnico, tecnólogo, bachiller o mayor de 50 años asiste y estás buscado empleo en Bogotá, es tu oportunidad.

Asiste con tu hoja de vida impresa y actualizada. No olvides llevar documento de identificación. Asiste de 8:00 a. m. a 4:00 p .m.

Puntos de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá 2025

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá cuanta con su sede principal y cinco quioscos de empleo en distintas localidades de Bogotá:

Sede principal Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 #27-00, Edificio Bochica, Local 12, Centro Internacional.

Quiosco de empleo de Usaquén, localizado en la calle 165 #7-38.

Quiosco de empleo de Ciudad Bolívar, calle 68D Bis A sur #49F-70.

Quiosco de empleo de San Cristóbal, ubicado en la avenida Primero de Mayo #01-40 sur

Quiosco de empleo de Rafael Uribe Uribe, localizado en la calle 32 sur #23-62.

Quiosco de empleo de Kennedy, transversal 78K #41A-04 sur.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales