¿Dónde llevar escombros en Bogotá? Ecopuntos del 20 al 25 de octubre

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Suba, Barrios Unidos y más localidades, del 20 al 25 de octubre.

A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

Conoce los puntos de recolección para este semana en las siguientes imágenes??