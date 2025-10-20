Bogotá ya vive la Semana del Buen Trato 2025

Foto: Secretaría de Integración Social

Entre el 19 y el 25 de noviembre, la ciudad vivirá una nueva versión de la Semana Distrital del Buen Trato, una iniciativa que cada año invita a reflexionar, actuar y construir relaciones respetuosas, solidarias y libres de violencias en todos los entornos familiares y comunitarios.

En 2025, la campaña se desarrolla bajo el lema El Buen Trato Empieza en Casa, recordándonos que el primer gesto de protección y afecto nace en el hogar y se extiende hacia toda la sociedad.

Durante siete días, la ciudad se vestirá de acciones pedagógicas, artísticas y comunitarias que buscan inspirar un cambio cultural alrededor del cuidado, la empatía y la prevención de las violencias. Más de 50 actividades distritales y locales se llevarán a cabo en las 20 localidades de Bogotá, articulando a instituciones públicas, privadas y comunitarias en una sola voz por el respeto y la convivencia.

“Este año queremos precisar que el buen trato no se enseña con discursos, se aprende con el ejemplo. Por eso, este año queremos volver a lo esencial, a las palabras, a los gestos, a la forma en que nos hablamos y nos cuidamos en casa. Porque desde allí empieza la transformación social que tanto necesita Bogotá”, afirmó Natalia Velasco Castrillón, subdirectora para la Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social.

La Semana Distrital del Buen Trato, creada mediante el Acuerdo 329 de 2008 del Concejo de Bogotá, es liderada por la Subdirección para la Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social, en coordinación con el Consejo Distrital para la Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencias y Explotación Sexual, y se ha consolidado como un referente nacional en la prevención de las violencias en contexto familiar, sexual y de género.

El propósito central de esta versión es reconectar a las familias bogotanas con el valor del cuidado mutuo, promoviendo espacios de diálogo, reconciliación y escucha. En ese sentido, las actividades tendrán una fuerte carga simbólica de talleres de crianza positiva, encuentros con comunidades, jornadas lúdicas intergeneracionales, ferias de servicios y conversatorios sobre la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la erradicación de las violencias.

Cabe resaltar que, en el marco de esta semana, se conmemoran fechas como el 19 de noviembre, Día Internacional para la Prevención del Abuso Contra Niñas, Niños y Adolescentes; 20 de noviembre, Día Universal del Niño, fecha en que se acordó en las Naciones Unidas el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño; 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Una Bogotá que cuida y acompaña

En lo corrido del año, las Comisarías de Familia de la Secretaría de Integración Social han brindado orientación y atención integral a más de 30.313 de personas que enfrentan situaciones de violencia en el contexto familiar. Desde la entidad se avanza en el fortalecimiento técnico y humano de estos equipos, con enfoque de género, derechos humanos e interseccional, garantizando una atención más oportuna, empática y especializada.

El Plan de Fortalecimiento de Comisarías de Familia adelantado en este 2025 contempla la creación de nuevos equipos comisariales, el seguimiento prioritario a casos con riesgo de feminicidio y el fortalecimiento del trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Un llamado a la corresponsabilidad

Durante esta Semana Distrital del Buen Trato, el llamado es a mirar hacia adentro, hacia las relaciones cotidianas, y reconocer que la prevención de las violencias inicia en el lenguaje, en la forma en que se establecen los límites y en el respeto mutuo que se construye día a día en los hogares.

Con el mensaje “El Buen Trato Empieza en Casa”, Bogotá invita a cada ciudadano, familia y comunidad a ser parte activa de la transformación social desde el cuidado, la palabra y la escucha.