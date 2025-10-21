Colombia ha reducido crecimiento de áreas de cultivos de coca; campesinos han transitado a producción de alimentos: ministra de Agricultura

–En el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, realizado en Roma (Italia), la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, hizo énfasis en la Reforma Agraria y en la transición de cultivos de uso ilícito en la Colombia profunda.

“Estamos cruzando de manera diciente y convincente la lucha contra las drogas en el mundo. Hemos reducido el crecimiento de las áreas de los cultivos de coca. Hemos logrado que campesinos y campesinas asociados a esas economías transiten a la agricultura y fortalezcan los sistemas agroalimentarios”, resaltó.

En ese contexto, Carvajalino manifestó que “las acusaciones infundadas a nuestro gobierno y a nuestro presidente Gustavo Petro resultan injustificadas y son una amenaza cierta contra nuestra seguridad y contra nuestra nación”.

En el encuentro, la titular de la cartera agropecuaria dijo que “este Gobierno asumió con decisión la Reforma Agraria. Se han gestionado más de 700.000 hectáreas al Fondo de Tierras en el marco del Acuerdo de Paz. Además, entregamos más de 1.700.000 hectáreas a pueblos indígenas, comunidades negras y campesinos, permitiéndonos desarrollar la economía agropecuaria”.

Asimismo, se refirió al aumento en más de 200.000 hectáreas nuevas destinadas a la siembra de alimentos.

“Este crecimiento nos ha permitido alcanzar el mayor récord de abastecimiento alimentario que el país haya registrado. Además, garantizamos que los alimentos lleguen a las ciudades con mejores precios y condiciones”, recalcó.

En este espacio, la ministra del agro colombiano compartió panel con sus homólogos de Senegal, Mabouba Diagne, y de la India, Davesh Chaturvedi.

Además, estuvieron Fernanda Machiavelli, viceministra de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, y Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho Humano a la Alimentación de Naciones Unidas.