Construcción del puente vehicular de la calle 153 con autopista Norte alcanza un 62.49 % de avance

Foto: IDU.

Durante este fin de semana continuaron los avances en el puente de la 153 con autopista Norte, obra incluida en el Acuerdo de Valorización 724 de 2018. Desde las 7:30 a. m. de ayer se sábado 19 de octubre se realizó el vaciado (vertimiento de concreto en el molde) en la viga diafragma (viga transversal sobre el ancho del puente que conecta las vigas principales) y el vaciado de las vigas de cimentación de la terminación de la oreja occidental.

En las próximas semanas se realizará el armado y vaciado de columnas, así como la construcción de mampostería, para conformación de la placa de trasferencia, en la oreja del costado occidental.

Este puente, que beneficiará a más de 800 mil personas en la localidad de Suba, tendrá una longitud de 363 metros (incluidos los aproches) y un ancho de 20,45 metros, para tres carriles vehiculares y uno de incorporación. 5 m del ancho estarán destinados a peatones y ciclistas.

La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán recibió este proyecto, en enero del 2024, con un avance del 11.23 % en su fase de construcción, y, con corte al 6 de octubre, tiene un avance del 62.49 %. Su entrega está proyectada para el cuarto trimestre del 2026.