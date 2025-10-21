Inicia ‘Somos una misma manada’, voluntariado en protección y bienestar animal de Bogotá

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) lanza ‘Somos una misma manada’, una estrategia que invita a la ciudadanía a unirse como voluntarios para cuidar, proteger y acompañar a los animales más vulnerables de la ciudad. Una oportunidad para demostrar que la empatía, el compromiso y la solidaridad también salvan vidas.

¿Cómo postularse al voluntariado en protección y bienestar animal de Bogotá?

Las y los interesados pueden enviar su postulación diligenciando el formulario habilitado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ingresando o haciendo clic aquí, o escribiendo al correo voluntarios@animalesbog.gov.co. El equipo del Instituto se pondrá en contacto para informar el día, hora y lugar del proceso de inducción.

A través de esta iniciativa, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) busca fortalecer la cultura ciudadana, el trabajo solidario y la corresponsabilidad frente a la protección animal, ofreciendo diferentes espacios de participación en refugios, hogares de paso y jornadas de bienestar.

“Muchas personas hemos tenido ese sueño hippie de ayudar a los animales que más lo necesitan, ese sueño de ayudar a construir casas, a dar en adopción, a que estén en mejor estado, y eso es justamente lo que desde la Alcaldía Mayor de Bogotá estamos promocionando. Gracias a esta estrategia, el voluntariado en protección y bienestar animal ha iniciado y con ello esperamos que muchas personas se acerquen desde lo que saben hacer, desde lo que pueden entregar, para que, en los refugios, en los lugares donde hay protección y bienestar animal —en los cuales la mayoría de esta labor la realizan mujeres— dediquen el alma, el espíritu y entreguen lo que no tienen por salvar la vida de muchos animales”, expresó Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

¿Qué áreas aborda el voluntariado en protección y bienestar animal de Bogotá?

Las personas interesadas podrán vincularse en las siguientes áreas:

Jornadas de bienestar animal: apoyo en el cuidado, recreación, embellecimiento y adopción de animales; acompañamiento en brigadas médicas, jornadas de alimentación y promoción en refugios y hogares de paso.

Logística: participación operativa en eventos, jornadas y campañas; organización de usuarios, entrega de materiales y orientación ciudadana durante actividades del Instituto.

Participación ciudadana: difusión de información institucional, acompañamiento en espacios comunitarios y fortalecimiento de estrategias de movilización social por la protección animal.

Cultura ciudadana: apoyo en acciones pedagógicas, campañas de sensibilización y actividades artísticas o comunicativas que promuevan el respeto y la convivencia con los animales.

Requisitos para participar voluntariado en protección y bienestar animal de Bogotá