Cortes de luz este miércoles 22 de octubre de 2025 en Bogotá, Chía y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este miércoles 22 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía y Zipaquirá, Cundinamarca.



Localidad de Chapinero

Barrio Lago Gaitán. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 79 a calle 81 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Antiguo Country. De la calle 81 a calle 83 entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio El Retiro. De la calle 83 a calle 85 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Bella Flor. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 72 Sur a calle 74 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Chircal Sur. De la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 21 a carrera 24 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Chucua La Vaca II. De la calle 40 Sur a calle 42 Sur entre carrera 84 a carrera 86 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Barrio Provivienda Oriental. De la calle 23 Sur a calle 25 Sur entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Timiza A. De la calle 39 Sur a calle 41 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Cundinamarca. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 34 a carrera 36 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Sumapaz

Barrio Las Auras. Vereda Las Auras – Desde las 9:15 a. m. hasta las 7:15 p. m.

Localidad de Usme

Barrio La Fiscala Norte. De la calle 62 Sur a calle 64 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Fiscala. De la carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 63 Sur a calle 65 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Zipaquirá, en Cundinamarca

De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 13 a calle 15. Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Chía, en Cundinamarca

Sector Buena Suerte. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.