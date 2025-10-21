Cortes de luz este miércoles 22 de octubre de 2025 en Bogotá, Chía y Zipaquirá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este miércoles 22 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Chía y Zipaquirá, Cundinamarca.
Localidad de Chapinero
Barrio Lago Gaitán. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 79 a calle 81 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Antiguo Country. De la calle 81 a calle 83 entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio El Retiro. De la calle 83 a calle 85 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Bella Flor. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 72 Sur a calle 74 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio El Chircal Sur. De la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 21 a carrera 24 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Chucua La Vaca II. De la calle 40 Sur a calle 42 Sur entre carrera 84 a carrera 86 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Barrio Provivienda Oriental. De la calle 23 Sur a calle 25 Sur entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Timiza A. De la calle 39 Sur a calle 41 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Cundinamarca. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 34 a carrera 36 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Sumapaz
Barrio Las Auras. Vereda Las Auras – Desde las 9:15 a. m. hasta las 7:15 p. m.
Localidad de Usme
Barrio La Fiscala Norte. De la calle 62 Sur a calle 64 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio La Fiscala. De la carrera 1 Este a carrera 3 Este entre calle 63 Sur a calle 65 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Zipaquirá, en Cundinamarca
De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 13 a calle 15. Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Chía, en Cundinamarca
Sector Buena Suerte. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.