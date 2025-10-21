Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 22 y jueves 23 de octubre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 22 y jueves 23 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
—-
Miércoles 22 de octubre de 2025
——
Suba
Estoril, Pasadena
De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Suba
Puente Largo y Pasadena
De la Carrera 53 a la Carrera 60, entre la Calle 100 a la Calle 116
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Usaquén
San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima
De la Carrera 9 a la Carrera 18, entre la Calle 180 a la Calle 193
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba
Altos de Chozica
De la Carrera 84C a la Carrera 91, entre la Calle 135B a la Calle 145
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Chapinero
Las Acacias
De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Puente Aranda, Cárcel La Modelo
De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 56 a la Carrera 60
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante
Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
Hospital San Carlos, Granjas San Pablo, San Jorge Sur, Granjas de Santa Sofía, La Resurrección
De la Carrera 13K a la Carrera 12B, entre la Calle 42 Sur a la Calle 32 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal
Vitelma, Buenos Aires
De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Bosa
Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas
De la Avenida Carrera 89B a la Carrera 106A, entre la Calle 59B Sur a la Calle 61A Sur
De la Carrera 92 a la Carrera 106A, entre la Calle 61A Sur a la Calle 75A Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
—–
Jueves 23 de octubre de 2025
————
Kennedy
Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
El Remanso
De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
Cerros de Oriente, Puerto Rico, Callejón Santa Barbara, Los Molinos, San Agustín, Diana Turbay, Diana Turbay Arrayanes
De la Calle 38B Sur a la Calle 48C Sur, entre la Carrera 1 a la Transversal 5M
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector
De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Bosque Pinos I y II, Santa Cecilia Puente Norte
De la Calle 160 a la Calle 163B, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 7
10:00 a.m.
8 horas
Mantenimiento preventivo
Usme
Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita
De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.