Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 22 y jueves 23 de octubre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 22 y jueves 23 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—-

Miércoles 22 de octubre de 2025

——

Suba

Estoril, Pasadena

De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Suba

Puente Largo y Pasadena

De la Carrera 53 a la Carrera 60, entre la Calle 100 a la Calle 116

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Usaquén

San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima

De la Carrera 9 a la Carrera 18, entre la Calle 180 a la Calle 193

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Altos de Chozica

De la Carrera 84C a la Carrera 91, entre la Calle 135B a la Calle 145

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Chapinero

Las Acacias

De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Puente Aranda, Cárcel La Modelo

De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 56 a la Carrera 60

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas

De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

Hospital San Carlos, Granjas San Pablo, San Jorge Sur, Granjas de Santa Sofía, La Resurrección

De la Carrera 13K a la Carrera 12B, entre la Calle 42 Sur a la Calle 32 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal

Vitelma, Buenos Aires

De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas

De la Avenida Carrera 89B a la Carrera 106A, entre la Calle 59B Sur a la Calle 61A Sur

De la Carrera 92 a la Carrera 106A, entre la Calle 61A Sur a la Calle 75A Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

—–

Jueves 23 de octubre de 2025

————

Kennedy

Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

El Remanso

De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

Cerros de Oriente, Puerto Rico, Callejón Santa Barbara, Los Molinos, San Agustín, Diana Turbay, Diana Turbay Arrayanes

De la Calle 38B Sur a la Calle 48C Sur, entre la Carrera 1 a la Transversal 5M

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector

De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

Bosque Pinos I y II, Santa Cecilia Puente Norte

De la Calle 160 a la Calle 163B, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 7

10:00 a.m.

8 horas

Mantenimiento preventivo

Usme

Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita

De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.