    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 22 y jueves 23 de octubre en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 22 y jueves 23 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    Miércoles 22 de octubre de 2025

    Suba

    Estoril, Pasadena
    De la Carrera 45 a la Carrera 53, entre la Calle 100 a la Calle 108
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Suba

    Puente Largo y Pasadena
    De la Carrera 53 a la Carrera 60, entre la Calle 100 a la Calle 116
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Usaquén

    San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima
    De la Carrera 9 a la Carrera 18, entre la Calle 180 a la Calle 193
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Suba

    Altos de Chozica
    De la Carrera 84C a la Carrera 91, entre la Calle 135B a la Calle 145
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de válvula

    Chapinero

    Las Acacias
    De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar)
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Puente Aranda, Cárcel La Modelo
    De la Calle 17 a la Calle 22, entre la Carrera 56 a la Carrera 60
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante

    Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
    De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    Hospital San Carlos, Granjas San Pablo, San Jorge Sur, Granjas de Santa Sofía, La Resurrección
    De la Carrera 13K a la Carrera 12B, entre la Calle 42 Sur a la Calle 32 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    San Cristóbal

    Vitelma, Buenos Aires
    De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Bosa

    Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas
    De la Avenida Carrera 89B a la Carrera 106A, entre la Calle 59B Sur a la Calle 61A Sur
    De la Carrera 92 a la Carrera 106A, entre la Calle 61A Sur a la Calle 75A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Jueves 23 de octubre de 2025

    Kennedy

    Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
    De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    Cerros de Oriente, Puerto Rico, Callejón Santa Barbara, Los Molinos, San Agustín, Diana Turbay, Diana Turbay Arrayanes
    De la Calle 38B Sur a la Calle 48C Sur, entre la Carrera 1 a la Transversal 5M
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector
    De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    Bosque Pinos I y II, Santa Cecilia Puente Norte
    De la Calle 160 a la Calle 163B, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 7
    10:00 a.m.
    8 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usme

    Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita
    De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    Ariel Cabrera
