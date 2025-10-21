    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 21 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 21 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7059 – La 5ta 6 – Tarde 8554 – La 5ta 8

    Culona
    Día 8291 – Noche

    Astro Sol
    9744 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    9930 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 0902 – La 5ta 0 – Noche 2118

    Chontico
    Día 8243 – La 5ta 9 – Noche 9065 – La 5ta 4

    Cafeterito
    Tarde 1540 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 8270 – La 5ta 0 – Noche

    Cash Three
    Día 186 – Noche

    Play Four
    Día 2789 – Noche

    Samán
    Día 8095

    Caribeña
    Día 3803 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 7558 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 3598 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2454 – La 5ta 4 – Tarde 9322 – La 5ta 7

