Resultados de las loterías y chances de este martes 21 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 21 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7059 – La 5ta 6 – Tarde 8554 – La 5ta 8
Culona
Día 8291 – Noche
Astro Sol
9744 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
9930 – La 5ta 7
Paisita
Día 0902 – La 5ta 0 – Noche 2118
Chontico
Día 8243 – La 5ta 9 – Noche 9065 – La 5ta 4
Cafeterito
Tarde 1540 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 8270 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 186 – Noche
Play Four
Día 2789 – Noche
Samán
Día 8095
Caribeña
Día 3803 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 7558 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 3598 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 2454 – La 5ta 4 – Tarde 9322 – La 5ta 7