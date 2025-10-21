Bogotá impulsa acciones para prevenir y detectar el cáncer de mama a tiempo

Foto: Pagina web de Salud Data

En el marco de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, recordamos la importancia de la detección temprana y la prevención del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a miles de mujeres en el mundo.

El cáncer de mama aparece cuando algunas células de la mama crecen de forma anormal y descontrolada. Estas pueden llegar a otras partes del cuerpo si no se detecta a tiempo. Es el tipo de cáncer más común entre las mujeres y una de las principales causas de muerte por esta enfermedad.

¡Ojo al dato!

Según datos de la OMS se registraron más de 525.000 nuevos casos en América Latina y el Caribe, cerca de 60.000 muertes atribuibles a esta enfermedad.

En Colombia (2024) 8.590 casos nuevos registrados de cáncer de mama. 4.332 mujeres fallecieron por esta enfermedad.

En Bogotá (2024) se reportaron 2.361 nuevos casos de cáncer de mama, lo que equivale a 57 mujeres por cada 100.000. En 2025 ya se han identificado 1.224 nuevos diagnósticos.

Factores de riesgo

Tener más de 50 años

Sobrepeso u obesidad

Consumo frecuente de alcohol o tabaco

Antecedentes familiares de cáncer de mama

Exposición previa a radiaciones

Edad temprana de la primera menstruación o embarazo después de los 30 años

Uso prolongado de terapia hormonal en la menopausia

Signos de alerta

Es importante estar atenta a cualquier cambio en las mamas, como:

Bultos o endurecimientos que antes no estaban

Cambios en el tamaño, forma o aspecto de la piel o el pezón

Secreciones anormales o con sangre por el pezón

Detección temprana

Detectar el cáncer a tiempo puede salvar vidas. Estas son las principales formas de hacerlo (6):

Autoexamen de mama: realiza una revisión mensual para conocer tu cuerpo y detectar cambios.

realiza una revisión mensual para conocer tu cuerpo y detectar cambios. Examen clínico de mama: recomendado a partir de los 40 años.

recomendado a partir de los 40 años. Mamografía: para mujeres entre 50 y 69 años, cada dos años si el resultado es normal.

Estos servicios están cubiertos por las EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, sin costos adicionales.