Policía recuperó 50 celulares y 89 datáfonos avaluados en $100 millones en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá recuperó 50 celulares y 89 datáfonos avaluados en cerca de $ 100 millones que habían sido hurtados en Bogotá. De igual forma, se logró la detención o captura en flagrancia de tres hombres implicados en el hurto de una mercancía tecnológica que transportaban en un taxi.

En la intervención en el centro de Bogotá, más exactamente en la localidad de Los Mártires, se recuperó la mercancía hurtada, compuesta por 50 teléfonos celulares, 89 datáfonos y un dispositivo GPS, avaluada en cerca de 98 millones de pesos. También se incautó un arma de fuego y se inmovilizó el vehículo que era utilizado para el transporte de los elementos.

“El procedimiento se adelantó luego de un reporte de la central de radio sobre el hurto de equipos celulares y dispositivos electrónicos. Gracias al seguimiento satelital, las autoridades ubicaron el vehículo en el que era trasladada la mercancía e implementaron un plan de búsqueda en el sector de La Favorita”, aseguró el teniente coronel Edward Vargas, comandante Estación de Los Mártires de la Policía de Bogotá.

Durante las labores de patrullaje, los uniformados identificaron a los tres hombres, quienes al notar la presencia policial intentaron huir. La rápida reacción permitió su detención.

Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto. Estas personas presentan anotaciones judiciales por hurto, lesiones personales y estafa.

En lo corrido de 2025, la Estación de Policía Los Mártires ha logrado una reducción del 67 % en el hurto a comercio, lo que representa 496 casos menos frente al mismo periodo del año anterior. Además, ha efectuado la captura de 589 personas por diversos delitos y la incautación de 24 armas de fuego.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.