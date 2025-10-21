Francia: Encarcelan al expresidente Nicolas Sarkozy para cumplir condena de cinco años

–(Foto @NicolasSarkozy). El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue encarcelado este martes en la prisión de La Santé de París, tras ser condenado a cinco años de cárcel por asociación ilícita en el marco del juicio por el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos provenientes del gobierno del entonces líder libio Muammar Gaddafi.

Al salir de su casa, el exmandatario de 70 años publicó un mensaje en su cuenta de X en el que denunció «un escándalo judicial» e insistió en que se está «encarcelando a una persona inocente».

Este es el texto integral de su mensaje:

«Quiero decirles con firmeza que no es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente. Seguiré denunciando este escándalo judicial, este calvario que he padecido durante más de diez años. ¡Se trata de un caso de financiación ilegal sin fondos! Una investigación judicial a largo plazo iniciada sobre la base de un documento cuya falsedad ya ha sido demostrada. No pido ninguna ventaja ni ningún favor. No debo ser compadecido, porque mi voz se escucha. No debo ser compadecido porque mi esposa e hijos están a mi lado, y mis amigos son innumerables. Pero esta mañana, siento un profundo pesar por Francia, que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes».

Sarkozy se desplazó a la prisión a primera hora de la mañana acompañado por su esposa, Carla Bruni. Es el primer expresidente francés en ser encarcelado y permanecerá recluido en una celda de aislamiento de 9 metros cuadrados, sin contacto con otros reclusos.

Pocos minutos después de ser encarcelado, sus abogados presentaron una solicitud de liberación, informan los medios locales. «No hay riesgo de que los hechos se repitan, no hay riesgo de que se destruyan pruebas —no hay pruebas— y no hay riesgo de presión a los testigos», dijo el abogado Christophe Ingrain.

Sarkozy fue condenado en septiembre. Un tribunal de París determinó que el político participó entre 2005 y 2007 en un esquema que buscaba financiar su carrera hacia la presidencia con recursos libios a cambio de favores diplomáticos.

No obstante, fue absuelto de otras tres acusaciones: corrupción pasiva, financiamiento ilícito de su campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos. (Información RT).