Venezuela: En su día internacional cientos de mujeres marcharon en Caracas para exigir la libertad de las presas políticas

–Bajo la consigna «Ellas cuentan», cientos de activistas y familiares de presas políticas marcharon este domingo en Caracas en el marco del Día Internacional de la Mujer para exigir una amnistía sin exclusiones.

Según registros de la ONG Foro Penal, unas 526 personas, entre ellas, 56 mujeres, permanecen privadas de libertad por razones políticas.

«¡Estado de derecho, democracia y libertad!», se escuchó entre las consignas en la marcha en la que se portaron banderas y pancartas con los rostros de las detenidas.

Venezuela aprobó hace dos semanas una ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna el país tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de militares estadounidenses.

La presidenta encargada envió un mensaje en reconocimiento a la mujer en su día. «Sigamos unidas en una sola agenda: la de la paz, el trabajo y la esperanza, para llevar este barco a puerto seguro», escribió en Telegram.

La movilización en Caracas puso el foco en las prisioneras que no han sido beneficiadas por la amnistía, muchas de ellas con complicaciones de salud, según denuncias de organizaciones de defensoras de derechos humanos.

Se pidió además por el fin de la violencia contra la mujer, la represión y la persecución política.

«Exigimos el fin de la tortura y tratos crueles», dijo la activista Sairam Rivas al leer un comunicado.

«Garantías para que ninguna sea usada como rehén, castigada por pensar distinto o separadas de sus hijos por razones políticas», agregó.

¡Hasta que TODAS sean libres! #FOTOS Marcha en Caracas en defensa de las venezolanas secuestradas en el país. ¡Libertad ya! pic.twitter.com/nvxNZKbye7 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) March 8, 2026

La oposición venezolana liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia exigió este domingo la liberación de 56 presas políticas en Venezuela, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El partido Vente Venezuela, liderado por Machado, subrayó la valentía de las mujeres venezolanas que «luchan a diario por mantener a la familia unida y por un país libre» y «muchas siguen enfrentando persecución, represión y violencia por defender la libertad».

Asimismo, indicó en la red social X que más de 500 mujeres familiares de presos políticos «esperan el abrazo de su familiar secuestrado por el régimen» chavista. «Muchas ni siquiera saben si su hijo está con vida», lamentó.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición liderada por González Urrutia, consideró como «deber» seguir trabajando hasta «lograr la libertad de todos los presos políticos y la justicia que el país merece».

En una publicación en X, la PUD valoró a las mujeres que «no dejan de luchar» por la «democracia del país» y se solidarizó con las presas políticas que enfrentan con «dignidad» la «injusticia».

«A todas ellas les decimos: no están solas. Seguiremos trabajando hasta que la libertad llegue para todas», expresó María Beatriz Rodríguez, presidenta de Primero Justicia, uno de los partidos que integran la PUD.

Foro Penal confirmó que hasta este domingo habían sido excarcelados al menos 670 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de personas, un proceso que ha continuado tras la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero. (Información DW).