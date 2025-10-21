Trabajo sí hay: Acceda a 90 vacantes laborales este martes 21 de octubre en Los Mártires

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 70 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en la Feria de Empleo este martes 21 de octubre de 2025 en el Centro de Talento Creativo, ubicado en la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas ofrece cargos como auxiliar de habitaciones, auxiliar de cocina, auxiliar de áreas públicas, recepcionistas bilingües y más. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá

Son 70 vacantes disponibles con formación desde bachillerato. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, Hotel Grand Park, On Vacation y Hoteles Avenida 82, buscan personal para ocupar vacantes laborales en:

Auxiliar de habitaciones.

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de áreas públicas.

Recepcionistas bilingües.

Manager comercial.

Analista de experiencia UX al cliente.

Asesor call center – servicio al cliente.

Conductor.

Auxiliar de tesorería.

Camarera.

Botones.

Recepcionistas.

La cita es presencial este martes 21 de octubre, en el Centro de Talento Creativo, ubicado en la carrera16 #9-68 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. o 12:00 m. a 4:00 p. m.

Confirma tu asistencia, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales