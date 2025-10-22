Costa Rica: Desarticulan red narco con estrechos vínculos en Colombia; tenía grandes inversiones, barcos y clósets llenos de cocaína

–Las autoridades de Costa Rica desarticularon este martes una organización del narcotráfico con vínculos en Colombia, conformada por personas de ambos países y a la que en los últimos años le decomisaron unas siete toneladas de drogas.

«Es una organización trasnacional dedicada al tráfico internacional de drogas. Estas personas, en su mayoría colombianas, habrían utilizado diferentes medios para traer la droga desde Turbo, Colombia, para ser almacenada en Costa Rica y posteriormente exportada», declaró el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.

El OIJ efectuó este martes 11 allanamientos en la localidad de Osa, provincia de Puntarenas (Pacífico), así como en las provincias de Heredia y Alajuela (centro), y detuvieron a cinco colombianos de apellidos Bedoya, Lara, Núñez, Sánchez y Muñoz; y dos costarricenses de apellidos Barquero y una costarricense de apellido Acuña.

En los allanamientos los agentes decomisaron 194 paquetes de cocaína, 14 paquetes de marihuana, 4 paquetes de droga sintética, armas diversas. radios satelitales, dispositivos GPS para embarcaciones, vehículos, motores para lnchas y dinero en efectivo.

A esta banda, también vinculada con tenencia de armas y lavado de dinero, las autoridades le decomisaron en los últimos años siete toneladas de drogas y le detuvieron a otros 11 integrantes.

Según las investigaciones, la organización compró varias propiedades, entre ellas una ubicada en el Pacífico que estaban convirtiendo en una especie de desarrollo turístico valorado en cerca de 500.000 dólares. La banda también estaría invirtiendo dinero del narcotráfico en Colombia.

«Este grupo criminal tiene un perfil algo bajo aquí en Costa Rica, con buen poderío económico, pero que en su Colombia natal sí se mueve con un perfil más alto y visible económicamente», explicó Zúñiga. (Información DW).