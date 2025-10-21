Se atendieron 80 palomas en brigada veterinaria en localidad de Barrios Unidos

Foto: IDPYBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) adelantó la brigada de atención clínica veterinaria dirigida a palomas de plaza (Columba livia) en el parque El Modelo Norte, en la localidad de Barrios Unidos, otro punto específico donde se registra una sobrepoblación de estas aves, bajo la estrategia Cucurru – Cuidando Palomas.

Durante la jornada, 80 aves fueron atendidas clínicamente y posteriormente trasladadas a la clínica de palomas del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), ubicada en Usme, donde recibirán valoración especializada y manejo clínico integral. Las palomas que resulten aptas serán sometidas a procedimientos de esterilización, contribuyendo así al manejo ético de su población y al mejoramiento de su bienestar.

Estas brigadas no solo se desarrollan en espacios emblemáticos como la Plaza de Bolívar, la Plaza de San Victorino o la Plaza de Lourdes, sino también en otros parques y sectores de la ciudad, ampliando el alcance de la estrategia y garantizando atención a las bandadas de palomas de plaza (Columba livia) que habitan en distintos puntos de Bogotá.

“Con estas jornadas buscamos mejorar la calidad de vida de las palomas,fomentar una convivencia respetuosa entre las personas y los animales que habitan el espacio público. Nuestro compromiso es con el bienestar de todas las especies que hacen parte de Bogotá”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

El proceso de esterilización de las aves dura entre 15 y 20 minutos, seguido de una recuperación de dos a tres horas. Posteriormente, las palomas entran en un periodo de cuarentena y observación veterinaria, antes de ser liberadas nuevamente en el punto donde fueron recolectadas, garantizando su bienestar y reintegración segura al entorno.