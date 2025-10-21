Condenan a 21 años de cárcel a Carlos Eduardo Mora por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

–Un juez penal especializado condenó a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora González, alias “El Veneco”, al avalar el preacuerdo que firmó con la Fiscalía General de la Nación en el cual aceptó haber participado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

El juez sentenció Mora González por los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

De acuerdo con la investigación orientada por un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora González estuvo involucrado en la organización logística del ataque. Condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima.

Su participación en el plan criminal estuvo mediada por un ofrecimiento de cinco millones de pesos.

Las pruebas obtenidas en el curso del proceso indican que, entre enero y junio de este año, hizo parte de un grupo delincuencial dedicado al narcomenudeo y a los homicidios selectivos. Con la fachada de conductor de plataformas virtuales de transporte movilizó armas y estupefacientes.

La lectura de la sentencia por parte del juzgado de conocimiento se realizará en marzo de 2026.