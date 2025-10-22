Avanzan obras de conexión de la avenida El Rincón con avenida Boyacá en Suba: trabajos llegan al 97,65 %

Foto: IDU

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó un recorrido de inspección por las obras que se adelantan en la avenida El Rincón con avenida Boyacá, proyecto del acuerdo de Valorización 523 de 2013 que ya alcanza un 97,65 % de avance, luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán lo recibiera en un 64,58 %.

Tras la puesta en servicio de los puentes de la calle 127, en marzo de 2025, el IDU continúa con la construcción de las conexiones directas entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá, obras que beneficiarán a más de 1.200.000 personas de la localidad de Suba y sectores vecinos.

“En pocas semanas debemos terminar esta obra. La indicación del señor alcalde Carlos Fernando Galán es que trabajemos de día y de noche, son más de 460 personas trabajando para lograr esta meta y entregar en pocas semanas”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

El proyecto cuenta con una longitud total de 2,35 kilómetros, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91. Incluye dos calzadas de dos carriles mixtos, separador central, senderos peatonales a ambos costados, más de 54 000 m2 de espacio público (incluidas zonas verdes), 2,1 kilómetros de ciclorruta y tres puentes vehiculares en la intersección de la calle 127 con la avenida Boyacá.

“Estamos trabajando en los últimos detalles, en la conexión de la avenida Rincón con la avenida Boyacá hacia el sur, revisando el gimnasio que nos pidió la comunidad, debajo del puente (labores de espacio público), la iluminación y la revisión de algunas conexiones de acueducto”, aseguró el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Por último, el director ofreció excusas a la ciudadanía por las demoras presentadas desde administraciones pasadas, y reiteró el compromiso de la entidad con la entrega de esta megaobra que mejorará la calidad de vida de los habitantes del noroccidente de la ciudad.