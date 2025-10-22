Últimos días para sumarse a la campaña ‘Tu factura virtual’ del Acueducto

Imagen: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), informa a todos sus usuarios que la campaña ‘Tu factura virtual, un árbol real’ entra en su etapa final y estará vigente hasta el próximo 31 de octubre de 2025.

Esta iniciativa ha logrado que miles de ciudadanos se unan al uso de la factura virtual, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y a la siembra de árboles nativos en diferentes zonas de la ciudad. Desde su lanzamiento, el pasado el 16 de julio, más de 10.000 personas se han sumado al cambio, y hoy la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) celebra contar con más de 300.000 usuarios que ya disfrutan de esta alternativa más cómoda, segura y sostenible.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá destaca que las alianzas con Maloka y RedAssist, que ofrecen beneficios exclusivos para quienes se pasen a la factura virtual, seguirán vigentes, como parte de la estrategia permanente para incentivar la adopción de este servicio digital.

Adoptar la factura virtual no solo representa mayor comodidad al recibir la factura directamente en el correo electrónico, sino también un compromiso real con el ambiente, al reducir el uso de papel y la huella de carbono asociada a la impresión y distribución física

Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la transformación digital. Seguiremos diseñando campañas y actividades que promuevan que más personas se pasen a la factura virtual, fortaleciendo la cultura ambiental y la relación cercana con nuestros usuarios.