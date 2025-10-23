Petro condena ataque de EE.UU a supuesta «narcolancha» en el Pacífico: «Rompe las normas del derecho internacional»

–«El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos. Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico la estrategia del gobierno de EEUU, rompe las normas del derecho internacional», afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X, al condenar esta acción militar estadounidense que se produjo cerca a Colombia, según se reveló este miércoles.

El jefe del Estado advierte que Colombia respeta el derecho internacional «y en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie. Creo que el camino de la humanidad es una democracia global».

Según el mandatario colombiano, «la estrategia estadounidense, al menos comienza a aceptar que la mayor parte de la cocaína no sale por el Caribe sino por el Pacífico».

Agrega que el éxito relativo de la fuerza pública colombiana en la incautación de cocaína en el Pacífico y el control de los puertos, ha desplazado las rutas a Ecuador, pero eso también provoca que aumenta la violencia en Ecuador y el narco utiliza los puertos de Ecuador

Recuerda que en pasado trino, dijo que era necesario transferir la experiencia colombiana en control de puertos y ensenadas hacia Ecuador y subraya:

«El Pacífico no es abordable por lanchas de motor fuera de borda. Es inmenso. En esto se equivoca el gobierno de Trump».

Enfatiza que el Pacífico desde el sur de Colombia, hasta Panamá, Centro América o México y EEUU, no es abordable por lanchas rápidas, sino en barcos, y los barcos sirven para el tráfico de cocaína si la cocaína viaja en los contenedores comerciales o si se coloca por fuera del casco sumergido del barco.

Por tanto, puntualiza, «centrar la estrategia en arrojar misiles sobre lanchas, sea en el Caribe sea en el Pacífico, no retiene el tráfico de cocaína, y pone a EEUU por fuera del derecho internacional».

Si se quiere hacer una estrategia eficaz, como la viene adelantando mi gobierno, hay que controlar puertos y ensenadas con las fuerzas nacionales.

Reitera que la mayor parte de la cocaína por el Pacífico, sale por la barcos mercantes y explica:

«Mi estrategia consistió en aumentar la incautación deteniendo las lanchas en el mar, sin muertos y, con organismos de inteligencia desplegados dentro de los grupos de capos, pudimos detectar los contenedores en carreteras y puertos, o, también, pudimos determinar, previamente, la llegada de los barcos a los puertos intermediarios o de destino final, y con coordinación de la policía de otros países, pudimos incautar cada vez más cocaína. Con esta estrategia el gobierno de Colombia ha logrado incautar 2.800 toneladas de cocaína en estos tres años. Es la mayor incautación que un gobierno haya hecho en la historia de la cocaína»

Afirma además que «paralelo a esta operación, al dificultar la salida de cocaína, los narcos han abandonado zonas enteras de cultivos de hoja en Colombia. En la selva amazónica 80.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca han sido abandonadas desde hace 4 años, y hemos logrado sustituir ya 22.000 hectáreas con productos lícitos que siembra el campesinado».

En seguida advierte los nuevos problemas que han surgido. «Ahora los grupos que se dedicaban a la cocaína se dedican a extraer ilícitamente el oro, también ha aumento el grado de coordinación entre mafias, logrando construir redes multinacionales con alto uso de los circuitos financieros mundiales».

Reseña que el actual gobierno de los EEUU parece rechazar su propia experiencia construida con Colombia y cambia la estrategia por una equivocada, que quiebra la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños.

Luego precisa que «la magnitud del insulto de Trump a Colombia y a mi mismo, ya no tiene el objetivo de alcanzar una estrategia eficaz antinarcotraficantes, sino afectar las elecciones de Colombia el año entrante, buscando de nuevo el triunfo de la extrema derecha, esa si fuerte y probadamente ligada al narcotráfico, pero obediente en obedecer invasiones».

Y complementa. «Ahora piensan que debilitando el movimiento democrático de Colombia, podrán más fácilmente acceder al petróleo de Venezuela».

Finalmente, el presidente Gustavo Petro señala que «el gobierno de Colombia seguirá colaborando en lucha anti narcotraficante, aumentando la experiencia y transfiriendo la experiencia a todo gobierno que quiera colaborar con Colombia sin destruir la democracia y sin intervenir en la política interna de los países socios».