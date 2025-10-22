Bogotá brilla en los Juegos Intercolegiados 2025 con dos jornadas de boxeo

Foto: IDRD.

Durante dos intensas jornadas, de este lunes 20 y martes 21 de octubre de 2025, en el marco de los Juegos Intercolegiados 2025, los jóvenes pugilistas de la Liga de Boxeo de Bogotá se han consolidado como verdaderas leyendas deportivas. Cada combate ha sido una muestra de emoción, fuerza y coraje, valores que han definido la participación de la delegación del Equipo Bogotá en Palmira, Valle del Cauca.

La entrega total de los deportistas del Equipo Bogotá no solo ha dejado resultados positivos en el marcador, sino que también ha reafirmado el compromiso de la ciudad con el desarrollo del talento joven y el impulso del deporte como herramienta de transformación.

Con disciplina, esfuerzo y determinación, la delegación bogotana ha defendido con orgullo los colores de la ciudad, posicionando a Bogotá como una potencia en el boxeo escolar a nivel nacional.

Este jueves 23 de octubre de 2025, se llevará a cabo la última jornada de combates, en la que los representantes capitalinos buscarán cerrar su participación con la misma garra y convicción que ha caracterizado su desempeño en el torneo.