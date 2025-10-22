Bogotá impone su liderazgo en el tatami con taekwondo en Juegos Intercolegiados 2025 de Palmira

Foto: IDRD.

El tatami fue escenario del dominio bogotano en una intensa jornada de taekwondo durante los Juegos Intercolegiados 2025. Los representantes de demostraron fuerza, técnica y determinación en cada combate, ratificando el nivel competitivo que distingue al deporte escolar de Bogotá.

Con una entrega total y un espíritu combativo que se mantuvo firme hasta el último segundo, los jóvenes atletas dejaron claro porque Bogotá continúa siendo un referente en esta disciplina. Cada punto fue el resultado del esfuerzo diario, la disciplina y la pasión por el taekwondo.

El compromiso de los deportistas y el respaldo de sus entrenadores se reflejaron en actuaciones destacadas que siguen posicionando a la bandera de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y como una potencia deportiva a nivel nacional.