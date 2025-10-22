Detenidas en flagrancia 13 personas hurtando una bodega textil en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

En el marco de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la Policía de Bogotá y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), logró la detención en flagrancia de 13 personas que intentaban hurtar una bodega textil ubicada en el sector de Granjas de Techo en la localidad de Fontibón, al occidente de la capital.

Durante labores de patrullaje, los uniformados observaron a dos personas en la parte externa del establecimiento y evidenciaron que las guardas de seguridad estaban violentadas. Al notar la presencia policial, intentaron huir, por lo que los uniformados ingresaron al inmueble para verificar la situación.

En el interior fueron encontradas once personas que manipulaban y apilaban rollos de tela y materia prima con el propósito de sustraerlos, mientras que las dos personas ubicadas en el exterior serían las encargadas de hacer vigilancia para alertar a sus cómplices durante la comisión del hecho.

En el lugar fue encontrado un inhibidor de señal, que al parecer sería empleado para interferir la comunicación y dificultar la reacción de las autoridades.

Conoce detalles de este operativo de captura de 13 personas en la localidad de Fontibón, en la siguiente publicación en la red social X de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ):

Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.

En lo corrido de 2025, en la Fontibón la Policía de Bogotá, ha logrado una reducción del 27 % en los casos de hurto a comercio, lo que representa 149 hechos menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así mismo, ha realizado la captura de 959 personas por diferentes delitos, fortaleciendo la seguridad y convivencia en la localidad.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.