    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 23 de octubre en Bogotá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 23 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    —–

    Jueves 23 de octubre de 2025

    ————

    Kennedy

    Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
    De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    Cerros de Oriente, Puerto Rico, Callejón Santa Barbara, Los Molinos, San Agustín, Diana Turbay, Diana Turbay Arrayanes
    De la Calle 38B Sur a la Calle 48C Sur, entre la Carrera 1 a la Transversal 5M
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Kennedy

    Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector
    De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    Bosque Pinos I y II, Santa Cecilia Puente Norte
    De la Calle 160 a la Calle 163B, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 7
    10:00 a.m.
    8 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usme

    Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita
    De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento correctivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte