Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 23 de octubre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 23 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
—–
Jueves 23 de octubre de 2025
————
Kennedy
Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
El Remanso
De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
Cerros de Oriente, Puerto Rico, Callejón Santa Barbara, Los Molinos, San Agustín, Diana Turbay, Diana Turbay Arrayanes
De la Calle 38B Sur a la Calle 48C Sur, entre la Carrera 1 a la Transversal 5M
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector
De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 54 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Bosque Pinos I y II, Santa Cecilia Puente Norte
De la Calle 160 a la Calle 163B, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 7
10:00 a.m.
8 horas
Mantenimiento preventivo
Usme
Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita
De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.