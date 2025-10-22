    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 22 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 22 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0114 – La 5ta 4 – Tarde 2565 – La 5ta 8

    Culona
    Día 1024 – Noche

    Astro Sol
    5315 – Tauro

    Pijao de Oro
    9586 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 0839 – La 5ta 1 – Noche

    Chontico
    Día 6876 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 7474 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 4737 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 974 – Noche

    Play Four
    Día 4100 – Noche

    Samán
    Día 4544

    Caribeña
    Día 7655 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 8644 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 8383 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4070 – La 5ta 9 – Tarde 5576 – La 5ta 8

    Ariel Cabrera
