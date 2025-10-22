La reacción Uribe tras ser absuelto: «Hago votos para que personas que han sufrido este proceso como Diego Cadena y el Magistrado Álvaro Hernán Prada, puedan superar las dificultades.

–Al término de la audiencia del Tribunal Superior de Bogotá en la cual fue absuelto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dio una declaración en la cual, sin embargo, se limitó a dar agradecimientos a Dios, a sus abogados, a todos los medios de comunicación, la solidad de los colombianos y ofreció excusas a la Justicia y a la Procuraduría, «por todo el tiempo que les he quitado por este proceso» e hizo «votos para que personas que han sufrido este proceso como Diego Cadena y el Magistrado Álvaro Hernán Prada, puedan superar las dificultades».

Además recordó a sus profesores de la Universidad de Antioquia, de ideas contrarias, como Carlos Gaviria y Nódier Agudelo, quienes, sin embargo, dijo, infundían en la catedra que la Majestad de la Justicia tiene que estar por encima de la política.

Y precisó que «la única garantía que les doy es que, he dicho a lo largo de esta extensa vida pública, la verdad a mis compatriotas».

Finalmente pidió «a la providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia» y que le de «toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso en pertenecer: el gran pueblo colombiano».