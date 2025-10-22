EE.UU extiende al Océano Pacífico guerra contra el narcotráfico; confirma bombardeo a primera lancha con droga y la muerte de dos «narcoterroristas» (VIDEO)

–El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informó este miércoles sobre un nuevo ataque contra una ‘narcolancha’, pero ahora realizado en el «Pacífico Oriental» durante la jornada del martes.

«Ayer, bajo la dirección del Presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental», indicó Hegseth a través de X.

El funcionario del Gobierno de Donald Trump indicó que la «inteligencia» de EE.UU. «tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos».

Hegseth también aseguró que el bombardeo contra la embarcación civil fue «llevado a cabo en aguas internacionales». Según el funcionario, en la lancha «se encontraban dos narcoterroristas a bordo».

«Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida», añadió el secretario de Guerra, quien dijo que «los narcoterroristas» que pretenden llevar «veneno» a las costas estadounidenses «no encontrarán refugio en ningún lugar» del hemisferio.

Hegseth comparó la situación actual con la «guerra» que libro EE.UU. con «Al Qaeda». «Estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia», dijo el funcionario tras confirmar el primer operativo letal en esa zona, tras la seguidilla de bombardeos en las aguas del Caribe.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

TRADUCCIÓN:

Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un barco operado por una organización terrorista designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Nuestra inteligencia sabía que el barco estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta de tránsito conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos. Había dos narcoterroristas a bordo del barco durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque.

Los narcoterroristas que quieran traer veneno a nuestras costas no encontrarán puerto seguro en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestro pueblo. No habrá refugio ni perdón—sólo justicia.

Bombardeos letales

Este tipo de operativos letales se han vuelto frecuentes desde agosto, tras el inédito despliegue de Washington frente a las costas de Venezuela, que ha sido calificado por Caracas como una «amenaza» a su seguridad.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la desproporción de los ataques, ya que constituirían ejecuciones sumarias y masacres que vulneran el derecho internacional.

No está del todo claro cuántas personas han sido ultimadas en los bombardeos estadounidenses contra las pequeñas embarcaciones tildadas de «narcolanchas» en aguas caribeñas.

CBS reporta que «al menos 34 personas han muerto» en estos ataques, mientras que cálculos basados en la información divulgada por agencias y voceros oficiales estadounidenses, sugieren que serían unos 29.

En uno de los recientes ataques reportado por EE.UU. y en el que murieron dos personas, hubo dos sobrevivientes: uno de nacionalidad colombiana y otro ecuatoriano, acusados de transportar drogas. (Información RT).