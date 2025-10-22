EE.UU. se pronuncia sobre absolución de Álvaro Uribe: «La justicia ha prevalecido luego de años de cacería política en su contra y su familia»

–El Departamento de Estado de EE.UU. se pronunció este martes para respaldar la absolución otorgada al exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, a quien un tribunal de segunda instancia le revocó la sentencia a 12 años de prisión domiciliaria que le fuera impuesta en agosto pasado, tras haber sido hallado culpable de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

«La Justicia colombiana ha prevalecido tras la absolución del expresidente Uribe, luego de años de cacería política en su contra y su familia», escribió en su cuenta de X el secretario de Estado, Marco Rubio. Acompañó su mensaje con la etiqueta «Uribe inocente».

Colombia's justice has prevailed as former President Uribe is absolved after years of the political witch hunt against him and his family. #UribeInocente — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 21, 2025

Por su lado, el vicesecretario de Estado Christopher Landau emitió opiniones sobre el tema, a modo de comentarios basados en la publicación de Rubio. Entre otros asuntos, dijo que le complacía que «las instituciones judiciales colombianas se mantuvieran firmes ante un intento descarado de criminalizar la política».

«Los últimos años nos han demostrado, en países como Colombia y Brasil, [y] hasta nuestro propio EE.UU., que el sistema legal puede utilizarse como un arma poderosa para distorsionar el proceso democrático», valoró Landau, quien extendió felicitaciones «al pueblo colombiano en este importante día de su historia, donde el Estado de derecho demostró ser más poderoso que quienes intentaron abusar de él con fines políticos».

En esta misma jornada, el Tribunal Superior de Bogotá exoneró en segunda instancia a Uribe Vélez de los cargos por los que fue sentenciado en agosto pasado por la jueza Sandra Liliana Heredia, al estimar que en ese proceso judicial no se presentó evidencia que respaldara la vinculación directa del expresidente con la comisión de hechos punibles. De acuerdo con el magistrado Manuel Antonio Merchán, «la sentencia incurrió en un error» y se produjo una «valoración sesgada de prueba». (Información RT).