En Consejo de Ministros: Petro considera «triste» absolución de Uribe y reitera invitación a marchar contra Trump y por la soberanía y la dignidad de Colombia

–En el marco del Consejo de Ministros televisado de este martes, el presidente Gustavo Petro hizo un breve comentario sobre la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dedicando mas tiempo a su homólogo Donald Trump y al senador estadounidense Bernie Moreno por las acusaciones y señalamientos que le han hecho, reiterando su invitación a marchar este viernes también en defensa de la soberanía y la dignidad de Colombia.

“Sé que no me puedo meter en estas discusiones judiciales, pero qué triste que en Colombia pasen estas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema de Justicia permite que haya esto o no. Si siguen los carteles de la toga”, señaló el jefe del Estado en relación al caso de Uribe Vélez, al iniciar la sesión del gabinete.

Luego centró su intervención en Estados Unidos y convocó a la ciudadanía a expresar su rechazo frente a “la inmensa cantidad de calumnias que se han levantado en boca tanto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como de sus amigos más directos, ubicados casi todos en el estado de la Florida”.

“Los invito a acompañarme porque en compañía uno se defiende de un monstruo como Trump”, señaló.

El mandatario indicó que algunas de estas personas son colombianos a quienes él, como congresista, en debates realizados desde hace 25 años, ha denunciado por su articulación con el narcotráfico de Colombia.

El presidente Gustavo Petro reiteró que lo que ha fracasado no es la política contra los narcotraficantes de su Gobierno sino la política contra las drogas de los Estados Unidos, tras 50 años de ser declarada.

“La política antidrogas de Estados Unidos, desde hace 50 años, lucha contra la droga sin disminuir un gramo. El consumo de narcóticos en los Estados Unidos y en Europa, al contrario, está aumentando, en el caso europeo, y se está transformando, en el caso norteamericano, de cocaína en fentanilo, que es 30 veces peor”, precisó.

“Fracaso total en el frente del consumo”, dijo y recalcó: “Es un fracaso de una política elaborada hace 50 años, que tiene como contraparte en los países donde se producen narcóticos y donde salen exponentes del narcotráfico, que se han subordinado a grandes mafias internacionales, en Estados Unidos, en México, en Albania, en Italia, en Francia y en otros países, y que no están en las lanchas que con misiles lanzan sobre el Caribe”.

Enseguida se refirió a las personas que han perecido en las lanchas bombardeadas en el Caribe. “Llevando o no cocaína, se trata de personas pobres, que lo hacen por conseguir algo de dinero, o inocentes, no se ha hecho la investigación bien, ataques que no son el camino para ninguna eficacia en la lucha contra los narcotraficantes, que no están en esas lanchas”, indicó.

Según el presidente Petro, “los misiles que caen en el Caribe, que son los mismos misiles que caen en Gaza, caen sobre personas inocentes desde el punto de vista de su responsabilidad mayor en la actividad narcotraficante”.

Reafirmó que “los narcotraficantes viven en Miami, viven en Nueva York, viven en Dubái, como lo he mostrado, viven en París, viven en Madrid. De Dubái se han ido a Madrid, por efectos de la guerra misma”.

Aseguró que “muchos de estos grandes capos colombianos, pero sobre todo internacionales, no han sido perseguidos ni en sus capitales, ni en sus bienes, ni en sus finanzas internacionales. Solo lo hemos hecho los colombianos dentro de Colombia, no más allá”.

Luego calificó de “paradójico” el hecho de que “ante la mayor capacidad» que ha alcanzado su gobierno contra los narcotraficantes, «tengamos un ataque tan brutal y tan mentiroso, calumniador, como el que viene de unas figuras políticas de los Estados Unidos, no todas, entre ellas lamentablemente la del presidente Trump, que actúa con vísceras y no con cerebro”.

En este contexto se refirió al senador estadounidense Bernie Moreno, quien, entre otras cosas, anunció que solicitará que el presidente Petro y su familia sean incluidos en la «lista Clinton».

Atribuyó este hecho a una retaliación por una denuncia que efectuó sobre ‘volteo de tierras en Chía y la Sabana de Bogotá entre los años 1998 y 2002.

Al respecto explicó: “El hermano de Bernie Moreno apareció en esa operación de lavado de tierras (la de la Hacienda San Simón). Su otro hermano, expresidente del BID, embajador de Colombia en EE. UU., Alberto Moreno, está metido en otro negocio, el robo del Banco del Pacífico. El ministro del Interior de Uribe compró el banco con un préstamo del propio banco (un autopréstamo, un crimen financiero). Tras convertirlo en banco colombiano, lograron traer un fondo de capital de EE. UU., Westfield, propiedad de senadores de ese país, se aliaron con Alberto Moreno y el ministro de Defensa de Pastrana… Lograron robarse los fondos del fondo de capital a través de préstamos amigos que no pagaron al banco y transferidos a un paraíso fiscal”.

Y puntualizó: “El senador Bernie Moreno está desesperado porque Trump choque con este gobierno, cuyo único defecto es que los grupos criminales van a copar con más fuerza el mercado de la cocaína”.