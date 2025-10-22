Iván Cepeda llevará el caso de Uribe a la Corte Suprema: «Vamos a perseverar para que haya verdad»

–El senador Iván Cepeda promotor del largo proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que interpondrá el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, tras cuestionar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al exmandatario.

En una declaración que colgó en su cuenta en X y que tituló en mayúsculas «SOBRE LA IMPUNIDAD DE ÁLVARO URIBE» el senador y precandidato presidencial, señaló que “fueron ignorados de una manera absolutamente clara, hechos que, a nuestro modo de ver, no son solamente indicios, sino pruebas sustanciales que obviamente apuntan a la responsabilidad de Álvaro Uribe”.

Por ello, precisó: «Desde ya, informo que interpondremos, ante la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación».