Trump amenaza a Colombia con «medidas muy severas» y afirma que Petro «es un matón» y lo acusa de tener «fábricas de cocaína»

–(Foto @realDonaldTrump). El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este miércoles con tomar medidas contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, en medio de la disputa que mantiene Washington hacia Bogotá.

«Es un matón, es un hombre malo y está produciendo mucha droga. Tienen fábricas de cocaína», acusó el mandatario ante los medios de prensa. No es la primera vez que Trump vincula a Petro con el tráfico de drogas. Previamente, el presidente estadounidense lo calificó de «líder del narcotráfico ilegal» y anunció la suspensión de toda ayuda económica a Colombia.

Mientras aumentan las tensiones diplomáticas, Trump no cede y vuelve a amenazar a Colombia y su presidente: «Que se cuide o tomaremos medidas muy severas contra él y su país», advirtió.

El mandatario mencionó que ha ordenado detener todos los programas de asistencia a Bogotá. Y dijo que Petro ha convertido al país suramericano en «una trampa mortal».

Gustavo Petro propuso este miércoles tres iniciativas para redefinir los vínculos entre Bogotá y Washington, tras el reciente enfrentamiento diplomático por la política antinarcóticos y los ataques de fuerzas estadounidenses en el mar Caribe.

Además, el líder colombiano lanzó una dura crítica contra los supuestos «regalos» que EE.UU. ha dado a su país, ya que Washington condiciona esas dádivas al parecer del mandatario de turno.