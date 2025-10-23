Así está la movilidad en la Vía al Llano Bogotá-Villavicencio hoy jueves 23 de octubre

Foto: Coviandina.

Hoy jueves 23 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del kílómetro 18 será ‘Tipo Semáforo’. ¡Conoce detalles y planifica recorridos!

Medida de paso ‘Tipo Semáforo’ en la Vía al Llano o Vía Bogotá-Villavicencio

La medida de paso ‘Tipo Semáforo’ kílómetro 18 busca permitir la movilización de 400 vehículos sentido Villavicencio-Bogotá y 300 vehículos sentido Bogotá-Villavicencio, sin embargo, la priorización de paso será dinámica dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación.

La actividad no cuenta con horarios predefinidos.

La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.

El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy miércoles 22 de octubre

Corte 8:28 a. m.

Variante del kilómetro 18+300 con movilidad tipo semáforo con paso Villavicencio-Bogotá con fila en el kilómetro 27+200 y Bogotá-Villavicencio fila en el kilómetro 15+300. Cierre carril derecho kilómetro 35+500- kilómetro 41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada, paso a un carril por el kilómetro 69+350. Esté atento.

Corte 6:12 a. m.

Estado de la vía: Paso por la variante del kilómetro 18+300 con movilidad tipo semáforo con paso Bogotá-Villavicencio con fila en el kilómetro 11+000 y Villavicencio-Bogotá fila en el kilómetro 24+200. Cierre carril derecho kilómetro 35+500 – kilómetro 41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada, paso a un carril por el kilómetro 69+350.