Cortes de luz este jueves 23 de octubre de 2025 en Bogotá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 23 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Siete de Agosto. De la carrera 20 a carrera 22 entre calle 66 a calle 68 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Candelaria

Barrio La Concordia. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 11 a calle 13 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte III Sector. De la calle 96 a calle 99 entre carrera 18 a carrera 22 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Chicó. De la calle 89 a calle 92 entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Lagunitas Urbano. De la calle 90 Sur a calle 92 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Barrio Las Acacias. De la calle 61 Sur a calle 66 Sur entre carrera 19 a carrera 23 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Mochuelo Alto Rural. Vereda Mochuelo Alto – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Qüiba Bajo. Vereda Qüiba Baja – Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio El Gaco. De la calle 63 a calle 65 entre carrera 126 a carrera 1285 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio María Paz. De la calle 0 a calle 3 entre carrera 82 a carrera 84 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La Victoria. De la carrera 2 Este a carrera 4 Este entre calle 40 Sur a calle 42 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Vicente. De la carrera 5 Este a carrera 7 Este entre calle 34 Sur a calle 36 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Alameda. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 21 a calle 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Villa del Prado. De la calle 171 a calle 174 entre carrera 57 a carrera 63 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Zipaquirá, en Cundinamarca

Vereda San Antonio. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.