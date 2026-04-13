Avanza el grupo 4 de la avenida 68: la obra alcanza el 90 % en su fase de construcción

Foto: IDU.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó una inspección a los avances del grupo 4 de la av. 68, comprendido entre la av. Centenario (calle 13) y la av. Esperanza (calle 24). Este tramo, que en enero de 2024 presentaba un avance del 33,30 %, alcanzó al 30 de marzo de 2026 un 90,04 % de ejecución.

“Este grupo tiene la responsabilidad de construir casi dos kilómetros, tres estaciones, dos puentes peatonales, un box culvert y un deprimido peatonal que estará en la calle 13. Recibimos este grupo en el 33 % y ya estamos por encima del 90 %, lo que quiere decir que ha avanzado más del 60 % en dos años. La instrucción del alcalde, Carlos Fernando Galán, es que tengamos este grupo habilitado este año para conectar con el grupo 3”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

En cuanto a las metas específicas del proyecto: la estación de la Calle 19 registra un 99,71 % de avance y actualmente se encuentra en fase de detalles finales, como la conexión eléctrica y la instalación de los sistemas de recaudo, para su pronta finalización.

Foto: IDU.

El bicepeatonal de la calle 22A supera el 98,75 %, mientras que el puente peatonal de la av. Esperanza alcanza un 99,58 % de ejecución. Además, el deprimido peatonal, que está ubicado en la calle 13, ya cuenta con más del 95 % de avance.

Asimismo, se destaca la finalización del box culvert del canal San Francisco, que ya se encuentra finalizado. Esta obra de ingeniería hidráulica es clave para el manejo de aguas en la zona y ha sido culminada con éxito.