Rusia: Destrucción deliberada de «narcolanchas» por EE.UU «es contraria al derecho marítimo internacional y a la moralidad fundamental»

–El gobierno ruso se pronunció sobre los ataques de Estados Unidos a lanchas que supuestamente transportan droga en el Caribe y el Pacífico. «La destrucción deliberada de buques, que condenaría a la tripulación a la muerte, es contraria al derecho marítimo internacional y a la moralidad fundamental. Todo esto genera creciente preocupación en los países de América Latina y el Caribe, que en 2014 se declararon zonas de paz», afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

A instancia de los periodistas, la funcionaria se refirió a la autorización que ha recibido la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela y sostuvo: «Disculpen, pero si Estados Unidos necesita, desea con tanta desesperación desplegar sus agencias de inteligencia para combatir las drogas, el narcotráfico, deberían realizar una operación especial en Manhattan. Ahí es donde está la verdadera desgracia. Está simplemente en todas partes».

A continuación, Zajárova sugirió informarse requiriendo información de los residentes locales. «Puedes hablar [con la gente] en la calle; te dirán dónde, quién y cómo se distribuye la droga en Nueva York», puntualizó.

«El uso de la fuerza por parte del Ejército estadounidense genera cada vez más interrogantes», destacó la funcionaria.

En este sentido, citó informes de ciudadanos venezolanos, colombianos y trinitenses asesinados. «Algunas fuentes afirman que podrían haber sido simplemente pescadores. Habría sido posible determinar la identidad exacta de los ocupantes durante una inspección del buque, si existieran fundamentos legales para ello», indicó.

«Por supuesto, apoyamos el desarrollo estable e independiente de la región y la resolución de todos los desacuerdos por medios pacíficos y civilizados. Reafirmamos nuestro firme apoyo al liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional», precisó.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la desproporción de los ataques, ya que constituirían ejecuciones sumarias y masacres que vulneran el derecho internacional.

No está del todo claro cuántas personas han sido ultimadas en los bombardeos estadounidenses contra las pequeñas embarcaciones tildadas de «narcolanchas» en aguas caribeñas.

En uno de los recientes ataques reportados por EE.UU. y en el que murieron dos personas, hubo dos sobrevivientes: uno de nacionalidad colombiana y otro ecuatoriano, acusados de transportar drogas.

La Administración Trump ha llevado a cabo nueve ataques conocidos contra presuntas embarcaciones narcotraficantes desde el mes pasado, que han causado al menos 37 muertes, recoge CBS News. Los primeros siete bombardeos se produjeron en el mar Caribe, pero esta semana la estrategia se amplió al Pacífico Oriental. El primer ataque en esta zona tuvo lugar el martes, con un saldo de dos muertos. (Información RT).