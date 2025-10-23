Maduro advierte a EE.UU: «Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos…el que entendió, entendió»

–El gobernante chavista Nicolás Maduro, advirtió este miércoles (22.10.2025) que Venezuela cuenta con «más de 5.000» misiles antiaéreos rusos Igla-S, que describió como «una de las armas más poderosas que hay» y que, aseguró, tienen el objetivo de garantizar «la tranquilidad» del pueblo venezolano.

«Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos claves de la defensa antiaérea. ¿Para garantizar qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000. Y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió», afirmó Maduro en un acto transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro señaló, además, que el país también tiene «equipos de simulación» que lo ponen «en una situación de buena puntería de miles de operadores de Igla-S» que, subrayó, hay «hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo y hasta en la última ciudad (…) del territorio» de Venezuela, que, consideró, «tiene que ser una patria inexpugnable».

«Que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no metemos con nadie», notificó Maduro.

Este mismo miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que si decide llevar sus operaciones contra el narcotráfico a tierra notificará al Congreso porque se trata de un problema de «seguridad nacional», luego de haber destruido un nuevo bote que transportaba droga, ahora, en el Océano Pacífico.

Sin embargo, señaló que en su criterio no necesita permiso para hacerlo y que podría actuar porque cuenta con la autorización legal.

El Departamento de Guerra de EE.UU. confirmó este miércoles el que sería el octavo ataque contra supuestas narcolanchas y el primero en el Pacífico, desde que el Pentágono comenzó una operación antidrogas en el Caribe, en su mayoría cerca de las aguas de Venezuela. (Información DW).