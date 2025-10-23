Trump defiende su estrategia de atacar ‘narcolanchas’: «Tenemos permiso para hacerlo, es en aguas internacionales»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que su Administración tiene permitido realizar ataques a presuntas ‘narcolanchas’ debido a que tienen lugar en aguas internacionales.

«Tenemos una cuestión de seguridad nacional, de verdad. Debo decir esto: cuando vemos a las personas con las que tratamos, y las conocemos, conocemos a la gente que viene, conocemos los barcos, sabemos todo lo demás, tenemos permiso para hacerlo. Es en aguas internacionales. Si no lo hacemos, vamos a perder cientos de miles de personas», argumentó el mandatario en un encuentro con los medios desde la Casa Blanca, tras señalar que las drogas ilícitas se cobraron 300.000 vidas estadounidenses el pasado año y eso le daba «autoridad legal».

Trump reiteró que ahora las drogas «vendrán un poco más por tierra porque ya no vienen en barcos». «Ya no hay barcos en el agua», apuntó, para luego aseverar que las fuerzas estadounidenses reconocían a estos barcos dedicados al trasiego ilícito de sustancias porque, «es bastante inusual ver a alguien con una caña de pescar y cinco motores en la popa». «No se necesita eso para ir a pescar», consideró.

En la misma línea, vaticinó que le daría «un duro golpe» a los narcotraficantes que «lleguen por tierra», como todavía no lo han experimentado.

«Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente qué haremos cuando lleguemos a tierra. No tenemos que hacerlo, pero creo […] que me gustaría hacerlo», abundó. Luego, aseguró que «algo muy grave va a ocurrir, el equivalente de lo que está sucediendo por mar» y que acudirá al Legislativo «solo para informales» de las acciones.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

Su opinión fue secundada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien alegó que «si la gente quiere dejar de ver barcos narcotraficantes estallar, dejen de enviar drogas a EE.UU.».

«En este caso particular, hay personas que viajan por aguas internacionales rumbo a EE.UU. con la intención de generar hostilidades, lo que incluye inundar nuestro país con drogas peligrosas y mortales. Y serán detenidas. Y eso es lo que está sucediendo», apuntó, tras ser preguntado por la prensa sobre la legalidad de estas acciones, ejecutadas fuera del territorio estadounidense. (Información RT).