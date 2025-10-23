Usuarios que se pasen a la factura virtual del Acueducto tendrán descuentos en Maloka

Foto: @MalokaBogota

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Corporación Maloka Bogotá de Ciencia, Tecnología e Innovación renovaron su alianza en favor del planeta. Gracias a este acuerdo, los usuarios que se pasen a la factura virtual del agua podrán disfrutar de un beneficio exclusivo: 2×1 en la entrada al recorrido exploratorio de Maloka.

“Cada vez que un usuario decide pasarse a la factura virtual, siembra esperanza. Está cuidando nuestros ríos, nuestros árboles y el futuro de quienes vienen detrás. Este es un gesto pequeño que tiene un impacto enorme en el planeta y en nuestra ciudad. Bogotá necesita más personas que actúen con conciencia, y este es un paso sencillo, pero poderoso, para hacerlo”, expresó Natasha Avendaño, gerente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Esta iniciativa une la ciencia, la innovación y el compromiso ambiental para inspirar a más ciudadanos a dejar atrás el papel y sumarse a una Bogotá más sostenible.

Así puedes acceder al beneficio:

Ingresa a www.acueducto.com.co con su factura de la EAAB a la mano. Da clic en el botón Oficina Virtual. Diligencia el formulario con sus datos y el número de cuenta contrato del predio. Acepta los términos y condiciones.

Una vez completado el registro, el usuario recibirá un correo de confirmación, que podrá presentar en la taquilla de Maloka para disfrutar del beneficio 2×1 en la entrada al recorrido exploratorio.

Con esta alianza, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Maloka reafirman su propósito común: promover la educación ambiental, el uso responsable de los recursos y el orgullo de cuidar juntos el agua y la vida.