Trump anuncia operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina: «No vamos a declararles la guerra, simplemente vamos a matarlos»

–Estados Unidos pronto realizará operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina, declaró este jueves el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Ahora están entrando por tierra e incluso la tierra está preocupada porque les dije que será lo siguiente, la tierra será lo siguiente, y quizá vayamos al Senado, quizá vayamos al Congreso, y se lo contemos», afirmó en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Asimismo, Trump aseguró que su país «está en guerra» contra los cárteles del narcotráfico porque esas organizaciones delictivas también le declararon la guerra a Estados Unidos.

«Bajo la Administración Trump, finalmente estamos tratando a los cárteles como la principal amenaza a la seguridad nacional que realmente representan. Los cárteles están librando una guerra contra EE.UU. Y tal como prometí en la campaña, les estamos librando una guerra como nunca antes. […]. Las administraciones anteriores han intentado mitigar esta amenaza, y nuestro objetivo es eliminarla. No la estamos mitigando. La estamos eliminando. Los estamos expulsando», sostuvo el mandatario en una alocución desde la Casa Blanca.

A continuación, sostuvo que no planea declarar la guerra a los cárteles. «No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra, creo que simplemente vamos a matar a las personas que traigan drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos. O sea, van a estar como muertos», esclareció.

La jornada anterior, el líder estadounidense adelantó que acciones de ese tipo podrían suceder en el futuro cercano: «Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente qué haremos cuando lleguemos a tierra», dijo. Luego, aseveró que «algo muy grave va a ocurrir, el equivalente de lo que está sucediendo por mar». (Información RT).