EE.UU: La «migra» emprende ahora ofensiva contra «redes de turismo de maternidad» ¿de qué se trata?
–La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una nueva ofensiva contra las redes de turismo de maternidad que, según sostiene, ayudan a mujeres embarazadas a mentir en sus solicitudes de visado para viajar al país y que sus hijos obtengan la ciudadanía por nacimiento, informa Reuters.
En un correo interno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenó a sus agentes que se centren en «la Iniciativa sobre turismo de nacimientos» para identificar y desmantelar estas estructuras que facilitan la llegada de extranjeras embarazadas a Estados Unidos con ese objetivo.
La Casa Blanca ha utilizado esta práctica para justificar sus intentos de restringir el derecho de ciudadanía automática a los niños nacidos en territorio estadounidense. «El turismo de natalidad sin restricciones supone un enorme costo para los contribuyentes y amenaza nuestra seguridad nacional», afirmó la portavoz Anna Kelly, recordando que la mayoría de países no concede ciudadanía automática.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que, aunque dar a luz en Estados Unidos no es ilegal, se mantiene atento a posibles violaciones de la ley asociadas a estas prácticas.
La nueva iniciativa del ICE, dirigida por la rama de Investigaciones de Seguridad Nacional, busca casos de fraude, delitos financieros y redes organizadas que «explotan los procesos de inmigración legales».
Una norma federal de 2020, aprobada durante el primer mandato de Trump, impide usar visados de turismo o negocios con el propósito principal de obtener la ciudadanía para un recién nacido, de tal forma que quienes participan en estos esquemas pueden ser procesados por fraude u otros delitos.
Un informe del Centro de Estudios de Inmigración estima que entre 20.000 y 25.000 mujeres viajaron al país norteamericano para dar a luz en un periodo de un año entre 2016 y 2017, una fracción del total de 3,6 millones de nacimientos registrados en 2025. (Información RT).