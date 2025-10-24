A la cárcel hombre que habría abusado a su hijastra y sobrina en el sur de Bogotá

Foto: Fiscalía

En Bogotá seguimos dando resultados. Por su presunta responsabilidad en la agresión sexual contra su hijastra y su sobrina política, en hechos ocurridos en el barrio La Victoria, en la localidad de San Cristóbal al sur de Bogotá, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario un hombre.

Un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá le imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó cargos.

Según la investigación, el procesado habría aprovechado su cercanía con las víctimas para inducirlas a distintas prácticas de índole sexual. El hombre recurría a juegos para disfrazar las agresiones y evitar que contaran lo sucedido.

El hombre fue detenido en el sur de la ciudad por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) haciendo efectiva una orden judicial.