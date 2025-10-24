Bogotá, finalista de los Premios Local Leaders Awards 2025 de Bloomberg Philanthropies

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Administración distrital del alcalde Carlos Fernando Galán fue seleccionada entre las 26 finalistas de los Premios a Líderes Locales (Local Leaders Awards 2025) de Bloomberg Philanthropies, por su estrategia de “Revitalización Urbana Resiliente”, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

Estos premios reconocen las mejores políticas, proyectos o programas liderados por gobiernos locales para enfrentar de forma efectiva los retos del cambio climático en los últimos tres años.

En alianza con la red global C40 Cities, los premios resaltan el papel ejemplar y decisivo de las ciudades y sus líderes en la aceleración de la acción climática global rumbo a la COP30.

Las seis categorías de los premios de este año celebran el liderazgo en:

Transición energética y edificaciones inteligentes.

Transporte limpio y confiable.

Infraestructura más segura para un mundo cambiante.

Ciudades saludables y comunidades fuertes.

Soluciones sostenibles para los residuos.

El poder de la colaboración.

Categoría: Infraestructura más segura para un mundo cambiante

Bogotá fue seleccionada como finalista en esta categoría por su estrategia “Revitalización Urbana Resiliente”, que promueve la transformación de áreas urbanas en desuso en espacios seguros, sostenibles y habitables, priorizando la adaptación climática y la protección de comunidades vulnerables.

“El proyecto ‘Revitaliza tu Barrio’ de Bogotá, liderado por la Secretaría del Hábitat, aborda las vulnerabilidades climáticas de la ciudad —como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y calor urbano— mediante la revitalización de espacios públicos, la mejora en la gestión del agua a través de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, la priorización de la restauración ecológica y la mitigación del riesgo en barrios de alta vulnerabilidad. Iniciativas emblemáticas como el Proyecto San Cristóbal integran infraestructura verde, energías renovables y mejoras en la movilidad, beneficiando a más de 400.000 residentes y marcando un precedente para una revitalización urbana equitativa y resiliente al clima”, de acuerdo con Bloomberg Philanthropies.

Bogotá, compite en esta categoría con:

Beijing, China: Centro Administrativo Municipal resiliente al clima.

Río de Janeiro, Brasil: Protocolo de respuesta ante el calor extremo.

Teresina, Brasil: Infraestructura verde y resiliencia climática.

“En la COP30 nos inspira el liderazgo de las ciudades de todo el mundo. Sus soluciones innovadoras y su compromiso demuestran que la acción local es el corazón del progreso climático global y es esencial para acelerar la implementación del Acuerdo de París. Juntos, estos finalistas muestran cómo los esfuerzos audaces y colaborativos pueden transformar la vida de las personas y las comunidades, y acelerar nuestro camino hacia una economía baja en carbón”, según Ana Toni, directora ejecutiva de la COP30.

Los ganadores de los Premios Local Leaders Awards 2025 se anunciarán durante el Foro de Líderes Locales de la COP30, que se llevará a cabo en Río de Janeiro el 4 de noviembre. En su novena edición, los premios celebran los proyectos climáticos más ambiciosos e innovadores del mundo, reconociendo avances medibles y ofreciendo una plataforma para compartir buenas prácticas, inspirar la acción y acelerar el progreso en las ciudades.