Bogotá llega a 35 oros y se ubica en el tercer lugar en la medallería de las justas escolares

Foto: IDRD

Concluye una nueva jornada de los Juegos Intercolegiados Nacionales y la delegación de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se ubica en el tercer lugar de la medallería al concretar 80 preseas, 35 de las cuales han sido oros.

La natación celebrada en la pileta de la unidad Deportiva Ramiro Echeverri Sánchez de Palmira siguió entregando podios a la delegación bogotana así: oro en el relevo 4×100 metros combinado juvenil hombres, plata en relevo 4×100 combinada juvenil femenino, plata en el relevo 4×100 combinada mixto prejuvenil, bronce en el relevo 4×100 combinada mixto juvenil, bronce en el relevo 4×100 combinada masculino prejuvenil y bronce en relevo combinada 4×100 prejuvenil femenino.

En individual, suben a lo más alto del podio Isabela León en 400 metros combinada juvenil, Isabela Moreno en 50 metros pecho juvenil, Jerónimo Guerrero en 400 metros combinada juvenil, 2 para Juan David Arévalo en 50 y 200 metros espalda juvenil, 2 de Sergio Pardo en 500 y 200 metros espalda en prejuvenil y Sonia Triana en 800 metro libres juvenil.

Platas cosecharon Isabela León, Jerónimo Guerrero y 2 para Juan Pablo Vigoya mientras bronce para Jairo J. Moreno, Juan Pedro Mejía, Julián Campos, 3 medallas con Mariana Rusinque y otra de Silvana Castrillón. Así, la natación distrital aportó 20 oros y sobresalió en su torneo antes de regresar a la capital del país.

Por otra parte, el atletismo también brilla en las pistas del estadio Pedro Grajales de la capital vallecaucana pues en la jornada de cierre aporta las siguientes preseas: 5 oros con el relevo femenino prejuvenil en los 80 metros planos, Alejandra Ramírez en los 3 mil metros planos juvenil, Nicolás Parra en 5 mil metros marcha prejuvenil y el relevo 4×400 mixto juvenil.

Platas con Danna Rizzo y Juan Arévalo y bronces gracias a la performance de Michell Arteaga, relevo 4×100 metros planos mixto juvenil, relevo 4×100 combinado mixto juvenil, Sebastián Orjuela, relevo 5×80 metros masculino prejuvenil, Isabella Bernal y Tomás Cortés en marcha.

En resumen, la tercera jornada de la justa escolar registra que Bogotá baja al tercer lugar de la tabla general de medallería con 35 oros, 17 platas y 28 bronces detrás de Antioquia y Valle del Cauca.