Alcalde Galán solicita al presidente Petro que las manifestaciones no terminen en hechos vandálicos

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un contundente llamado para que las manifestaciones previstas y convocadas para la tarde de hoy viernes 24 de octubre de 2025, se desarrollen en tranquilidad y en garantía de derechos, tanto para quienes se manifiestan como para quienes deciden no hacerlo.

“Bogotá será escenario de una manifestación convocada por el presidente de la República Gustavo Petro, la manifestación es un derecho en democracia y todos estamos obligados a garantizar que se pueda desarrollar, pero sin violencia, destrucción, bloqueos o vandalismo, como lamentablemente ha ocurrido en las últimas semanas”, aseguró el Alcalde Mayor.

El mandatario resaltó que muchos habitantes de la ciudad están cansados de que las protestas terminen en hechos violentos que afectan a millones de personas y son causados por algunos manifestantes.

“Hoy como siempre en Bogotá vamos a garantizar los derechos de quienes deciden manifestarse, pero también de quienes deciden no hacerlo”, agregó.

Además, le solicitó al Presidente de la República dirigirse a los manifestantes y comprometerlos a hacerlo en democracia y tranquilidad.

“Presidente, al ser usted quien convoca esta manifestación pídale a la gente, a quienes van a salir a la calle y a la Plaza de Bolívar que se comprometan a manifestarse sin violencia, sin destrucción, sin vandalismo”, expresó.

Asimismo, le recordó a la opinión pública que de acuerdo a sus competencias le ordenará a la Fuerza Pública actuar cuando se agoten las instancias de diálogo y se presenten hechos violentos o vandálicos, para recuperar el orden en la ciudad.

Finalmente, hizo una segunda solicitud al presidente Gustavo Petro para que respalde a la Fuerza Pública: “Presidente, como Comandante de las Fuerzas Armadas le pido respaldar la labor de la Fuerza Pública y garantizar que puedan cumplir con su función de mantener el orden público en Bogotá y en todo el territorio nacional”.

Revisa en detalle el llamado del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X, sobre la jornada de manifestaciones previstas para hoy viernes 24 de octubre de 2025: