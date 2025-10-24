Gobierno envía 22 toneladas de ayuda humanitaria a San Andrés por tormenta tropical Melissa

Foto: Comando General de las Fuerzas Militares

El cargamento fue dispuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y transportado en una aeronave Boeing 767 del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam). La medida es preventiva, ante la aproximación del fenómeno climático a las costas del Caribe Colombiano, a manera de preparación y prevención ante posibles emergencias que puedan presentarse.

La misión, que busca priorizar el bienestar de los raizales y turistas aterrizó en la rampa del Grupo Aéreo del Caribe (Gacar), con kits de alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad. La Fuerza Aeroespacial Colombiana, como parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) junto con personal de la Armada de Colombia, Policía Nacional y la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, monitorean y adelantan las operaciones que sean necesarias en términos de prevención.

El Gobierno nacional cumplen la labor de alertar oportunamente a la comunidad frente a cualquier contingencia que se presente por cambios climáticos.