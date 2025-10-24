Operativo en Tunjuelito deja 18 comparendos y 2 inmovilizaciones por mal parqueo

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito

La Alcaldía Local de Tunjuelito, en articulación con las autoridades de tránsito, realizó hoy un importante operativo de inspección, vigilancia y control a vehículos mal parqueados en los sectores de Isla del Sol y Rincón de Venecia, con el propósito de mejorar la movilidad y garantizar el buen uso del espacio público.

Durante la jornada, el equipo operativo llevó a cabo un recorrido por las principales vías de estos sectores, identificando vehículos estacionados en zonas prohibidas o que obstaculizaban la circulación peatonal y vehicular. Como resultado del operativo, se impusieron 18 comparendos y se realizaron 2 inmovilizaciones, evidenciando el compromiso de la Administración Local con el orden y la seguridad vial.

Estas acciones hacen parte de las estrategias permanentes de la Alcaldía Local de Tunjuelito para promover el respeto por las normas de tránsito, fomentar la cultura ciudadana y recuperar espacios que pertenecen a toda la comunidad. Además, buscan generar conciencia en los conductores sobre la importancia de parquear correctamente y evitar sanciones que pueden afectar tanto su economía como la movilidad de todos.

La Alcaldesa Local reiteró que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en diferentes puntos de Tunjuelito, priorizando las zonas con mayor afectación por mal parqueo.

La Administración Local invita a la ciudadanía a contribuir con el buen comportamiento vial, recordando que una movilidad segura y ordenada es responsabilidad de todos.