EE.UU. bombardeó otra «narcolancha» en el Caribe; mueren seis ocupantes supuestamente del «Tren de Aragua» (VIDEO)

–Las Fuerzas militares estadounidenses atacaron en la noche de este jueves otra presunta «narcolancha», la décima exactamente, en aguas del Caribe, con un balance de seis muertos, anunció Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos y aseguró que la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua. Este es EL primer «ataque cinético» nocturno contra una embarcación en el Caribe, que ejecuta EE.UU.

«Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Seis narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque», aseguró EL secretario de Guerra de Estados Unidos, en un mensaje en X.

Hegseth recalcó que la operación mortal fue ordenada por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Los tripulantes de la embarcación eran varones y el bombardeo, del que no se ofrecieron mayores detalles, se habría ejecutado «en aguas internacionales».

«Fue el primer ataque nocturno. Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque. Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos», aseveró el jefe del Pentágono.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea. The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

TRADUCCIÓN: Durante la noche, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un barco operado por Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el Mar Caribe.

Nuestra inteligencia sabía que el barco estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Seis narcoterroristas varones estaban a bordo del barco durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales— y fue el primer ataque nocturno. Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque.

Si usted es un narcoterrorista que contrabandea drogas en nuestro hemisferio, lo trataremos como tratamos a Al Qaeda. Día o NOCHE, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos. (Información DW).