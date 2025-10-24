Alcaldía de Duitama suspendió feria de vivienda por petición de la Procuraduría ante posible riesgo de intervención política

–La Alcaldía de Duitama aplazó Feria de Vivienda programada para este 25 y 26 de octubre, atendiendo la petición que le hizo la Procuraduría General de la Nación debido a la realización de la Consulta del Pacto Histórico y la denuncia que presentó ante la Procuraduría la Representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien consideró que el evento beneficiaba la campaña del ex alcalde José Luis Bohórquez.

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, solicitó a la Alcaldía de Duitama y al Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana – FOMVIDU suspender la Feria de Vivienda FOMVIDU 2025, «ante un posible riesgo de intervención política y uso indebido de recursos públicos».

El Ministerio Público advirtió que la feria coincide con la consulta interna del Pacto Histórico, convocada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que existen alertas ciudadanas sobre un posible conflicto de interés que podría comprometer la imparcialidad administrativa de las autoridades locales.

La Entidad recordó que, aunque las consultas partidistas no están sujetas al régimen de garantías de la Ley 996 de 2005, los servidores públicos deben actuar con neutralidad, transparencia y moralidad, conforme al artículo 209 de la Constitución Política y a la Ley 1952 de 2019.

Finalmente, la Procuraduría advirtió que el incumplimiento de la medida preventiva podría dar lugar a acciones disciplinarias por presunta intervención en política o desviación de recursos públicos.